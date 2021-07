Pärandturism aitab Eesti päriselt eristuda

Oliver ütleb, et tema eristaks pärandturismi mõistet kultuuriturismist. „On kultuuripärand ja looduspärand. Aivar seob oma töös väga hästi looduse ja kultuuri ning näitab, kuidas need on seotud. Eriti, kui me räägime põlisrahvastest ja

Aivari sõnul tähendab pärandturism tarbija seisukohast eelkõige seda, et inimene läheb mõnda paika, kuna tunneb huvi sealse kultuuri vastu. „Mina tegelen loodusturismiga ja meie kliente motiveerib eelkõige looduselamus. On kohti ja ettevõtteid, kelle nišš on autentne ja kes loovad kontakti kultuuriga. Säärasel moel saab turist kontakti osaga konkreetsest rahvast. Näiteks mulkide, setode või Kihnu inimestega. Samuti soome-ugri rahvastega,“ tutvustab Aivar pärandturismi mõiste sisu.

„Kuna tegelesin selle alaga, kutsuti mind Venemaal asuvatesse erinevatesse soome-ugri paikadesse kõnelema, kuidas kultuuripärandi abil turismi edendada. Näiteks Karjalas ja Permi Krais,“ meenutab Oliver teekonna algust. „Lektorina tekkisid mul esimesed elavad kokkupuuted soome-ugrilastega. Mingis mõttes sain sealsesse maailma jala ukse vahele, mis tekitas huvi hakata valdkonnaga süvitsi minema. Ühel hetkel avastasin et hobist oli kujunenud täiskohaga elukutse. Turism on määranud suurt rolli selles, mida ma teen täna,“ tõdeb Oliver.

Oliver Loode on inimõiguslane, kes keskendub põlisrahvaste ja soome-ugri rahvaste õigustele. Samuti juhatab ta MTÜ-d URALIC Keskus. „Soome-ugri turismi pole ma nii süvitsi edendanud kui Aivar, kes on selles valdkonnas kindlasti esitegija,“ jagab Oliver Aivarile kiitust. Ent samas viis just turismivaldkond Oliveri umbes 11 aastat tagasi soome- ugri aktivismi juurde. Tol ajal oli tema põhitööks eelkõige turismiarendus, koha turundus ja koha brändinguga seotud konsultatsioonid.

põliskogukondadest. Nende jaoks on loodus ja kultuur alati üks tervik. Pärandturismi potentsiaal on näidata teadlikule, aga samas uudishimulikule ja huvitatud turistile, et paik, kus täna ollakse, on seotud sellega, mis kunagi oli. Kuidas eelmised põlvkonnad on kohta kujundanud. Turist hakkab nägema seoseid mineviku ja oleviku vahel. Läheb süvitsi ajalukku ja kultuuri ning nii kujunebki pärandturism. Hakatakse mõistma paiga vaimu. See rikastab sisemiselt palju rohkem, kui all-inclusive nautlev pakett, mille peamine eesmärk on mugavus,“ kirjeldab Oliver oskuslikult jutuajamise peategelast- pärandturismi.

Originaalne turism

Reisimise lätetele mõeldes on idee alati selles, et kuhugi minna ja mingi eripära, mis sinna tõmbab. „Kogu tarbimisühiskond on muutunud meelelahutuse põhiseks. Pärandturismis on vähe meelelahutust, aga palju originaalset turismi. See pakub võimalust õnnelik olla, sest saab nautida autentset paika inimestest, kes kultuuri kannavad,“ räägib Aivar muutunud reisimise alustest.

Täna, mil maailma turismivaldkond end viimase pooleteise aastaga põhjalikult ümber lähtestama pidanud, on pärand- ja kultuuriturism populaarsust kasvatamas. „Ägedam on majutuda ja süüa mitte spetsiaalselt välja valitud kohas, vaid popp on peatuda sarnaselt näiteks külastatava suurlinna elanikele. Leida kohalik elanik, kes teeb hobi korras sinu kui reisijaga linnatuuri. Meie keskendume küll maapiirkondadele, aga need trendid on samas jõudnud linnapilti,“ jutustab Aivar muutustest turismi-ettevõtjana.

Tallinna vanalinn ja loodus

Pärandturismiga seotud märksõnu pole Eestis palju. Meid kui riiki ja rahvast teatakse Aivari kinnitusel Tallinna vanalinna tõttu. Viimasel ajal on lisandunud ka Eesti loodus. Aga kolmandat asja või paika paraku pole. „See pole seto leelo, Kihnu- või mulkide eripära. Need on nišid. Samas sellised pärandturismi piirkonnad võiksid olla kohad, kus räägitakse oma keelt või murret. Hiiumaa, Võrumaa, Saaremaa ja Hiiumaa,“ loetleb Aivar võimalusi eristumiseks.