Lapselaps püüab meelde tuletada seda, mida laps üritas unustada. Kanada immigrantide kolme põlvkonna reegel on toiminud ka Eestis. 1988. aastal toitis see meie tahet iseseisvust taastada, praegu toidab Eestis paraku hoopis nõukanostalgia vohamist. Ilmselt tuleb oodata veel ühe põlvkonna peale kasvamist, enne kui eestlased hakkavad oma riigist tegelikult lugu pidama.Miks see nii on?