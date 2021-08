REPORTAAŽ | Kas tõesti on prügivedaja palk 4000 eurot? Üks päev koos Peetri ja Jaaniga eestlaste prügiradadel

Kell kuus hommikul sõidavad Tallinna Mustamäe jäätmejaamast üle linna välja Eesti Keskkonnateenuste prügiautod, peal kaheliikmeline ekipaaž – autojuht ja tema paariline. Tegime operaator Kiuriga kaasa marsruudi Lasnamäel ja sealt edasi Kiilisse, et näha, kuidas näeb välja üks prügivedaja päev ning kas tõesti on võimalik, et 4000 euro eest kuus ei ole keegi nõus prügiauto juhiks hakkama.

Prügiauto juht Jaan Štaub tutvustab hakatuseks autot ja kiidab, et tegemist on uute masinatega. See on autojuhi jaoks uhkuse asi. Autokabiin, kus suur osa tööpäevast möödub, on loodud suureks ja mugavaks. Paarimeheks on Jaanil sel päeval Peeter, kel endal juhiluba pole ning kelle tööks on prügi laadimine autole.

Lasnamäel jääb silma, et ligikaudu iga teise prügikasti juures on vetsupott, või isegi mitu – Jaan ja Peeter tunnistavad, et Lasnamäel on see tavaline nähtus, ja mitte alati ei ole need puhtad.