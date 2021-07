Juba enne, kui jõudsin filmi vaatama, olid ootused segased, sest arvamused inimestelt, kes on filmi näinud, jagunevad kahte leeri. Linateos on osadele vaatajatele täiesti vastukarva, kuid leidub ka neid, kellele on film meeltmööda ja kes kiidavad seda taevani. Film, mis liigitub tegijate sõnul õuduskomöödia žanrisse, on juba esmasel uurimisel pisut jabur ja kahtlustäratava sisuga.