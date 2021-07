FAKTIKONTROLL | Kas Taavi Aasal on õigus, et Eesti on taastuvenergia tootmises Euroopa esirinnas?

Eurostatis on aga andmed olemas vaid kümne riigi kohta, mis Euroopa Liitu ei kuulu. Puuduvad andmed näiteks Šveitsi kohta, mille taastuvenergiatarbimine moodustab Eurostatist erinevat metoodikat kasutava Our World in Data andmetel energia lõpptarbimisest samuti oluliselt suurema protsendi kui Eestis. Seega jääb Eesti kogu Euroopa pingereas pigem teise kümne keskele.

Aasa väide on seega ebatäpne, sest ei sisalda täpsustust, et pingeritta kuuluvad vaid Euroopa Liidu, mitte terve Euroopa riigid. Terve Euroopa paremusjärjestuses on Eestist samadel Eurostati andmetel, millele Aas viitas, eespool ka Island, mille energiatarbimisest moodustab taastuvenergia 78,2 protsenti, samuti Norra 74,6, Bosnia ja Hertsegoviina 37,6, Montenegro 37,4 ja Albaania 36,7 protsendiga.

Täpne positsioon sõltub pingerea allika metoodikast, näiteks Our World in Data paremusjärjestuses on Eesti võrreldes Eurostati järjestusega madalamal, sest selles ei liigitata erinevalt Eurostatist taastuvenergiaallikaks traditsioonilist biomassi, mille hulka kuuluvad näiteks raiejäägid ja millest toodetakse suurem osa Eesti taastuvenergiast. Tuumaenergiat ei liigita taastuvenergiaks kumbki allikas.

Aasa väide on ebatäpne ka seetõttu, et mainib riikide pingerida taastuvenergia tootmises, mitte tarbimises, mida ministri viidatud Eurostati pingerida mõõdab. Taastuvenergia impordi- ja ekspordikogused on Euroopas siiski piisavalt väikesed, et olulist mõju need riikide järjestusele ei oma.

Kuna Aasa väide oleks kahe sõnastusvea parandamisel õige, ei loe me seda täiesti valeks. Siiski on eksitav väita, et Eesti on taastuvenergia tootmises Euroopa paremate hulgas.

OTSUS

Pigem vale

