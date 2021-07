Suveöö toob Eestisse tipptasemel koreograafia kogu maailmast

Gala ja sellele eelneva balleti meistrikursuse direktor Galina Rohumaa rõhutab sündmuse eksklusiivsust. Gala saab näha vaid 31. juulil ja 1. augustil.

„Eriline ja oluline on ka see, et Suveöö balletigala on loonud mitme riigi tipplavastajad ja -tantsijad justnimelt Eestis esitamiseks ja siinse publiku jaoks,” räägib Galina Rohumaa.

Lavale astuvad säravad Timothy van Poucke (Hollandi Rahvusballett) ja Chloë Réveillon (Baieri Riiklik Ballett). Lühinumbrite lavastajateks on Triinu Upkin, Helen Veidebaum ja Jevgeni Grib (Eesti), Fabrice Edelmann (Spain) ning Viki Bromberg Psihoyos (USA). Rahvusvahelise suveöö balletigala kunstiline juht on Sergei Upkin.

Mujetavaldav kiirus ja loomejõud

Balletigala kunstiline juht Sergei Upkin koges Suveöö balletigala lavastades võimast sünergilist jõudu. Kõik laval toimuv valmis meistriklassi raames ning ebatüüpiliselt kiiresti – plaanide tegemiseks, kostüümide loomiseks ja läbimänguks oli aega alla kolme nädala.

Galad on lõppakordiks kokku viis nädalat kestvale rahvusvahelise balleti meistrikursusele International Ballet Summer Workshop Estonia. Meistrikursusel osalevad tantsijad on vanuse ja oskuste põhjal gruppidesse jaotatud ning galakontserti meeskonda pääsevad vaid parimatest parimad.

Alles juunis sündis ka otsus sel aastal balletigala korraldamiseks tavapärasest erineva ülesehitusega. Sergei Upkin meenutab, et eelnevatel aegadel on gala esimeses osas toodud lavale tantsunumbrid erinevatest balletistiilidest, teises osas aga esitatud lühiballett. Sel aastal koosnevad mõlemad osad lühinumbritest, esitatakse pärle nii klassikalise balleti kullafondist ja uusi kaasaegse tantsu numbreid. Lavastajaid on viis, neist kolm Eestist.