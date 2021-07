Must prognoos näitab 2500 uut nakatunut päevas. Valitsus plaanib ürituste piiranguid karmistada

Kasv tuleneb terviseameti hinnangul sellest, et Eestis domineerib ülinakkav deltatüvi ja toimuvad suurüritused. Eri üritusel on tekkinud üheksa kollet, mõne kolde täielik ulatus pole veel teada, kuna nakatunuid võib lisanduda veel.

Terviseameti prognoosist selgus, et kui ei piirata üritustel osalevate inimeste arvu, saame näha septembri keskpaigas juba kuni 2500 haigestunut päevas. „Üritustel nakatunud nakatavad teisi edasi,” ütles ameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. „Seega peaksime rakendama piiranguid meelelahutusüritustele ja kaaluma erandeid vaktsineeritud ja testitud inimestele.”

Teadusnõukoja liikmed Krista Fischer ja Andres Merits tõdesid, et valitsusel tuleb rakendada piiravaid meetmeid niipea kui vähegi võimalik. Merits pakkus, et kuna maskid on tõestanud end viiruse leviku vastu efektiivsetena, võiks neid taas kandma hakata.