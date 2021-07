Kultuuriminister Anneli Ott lubab vaktsiiniteemalise hämaga end vandenõuteoreetikute huvides ära kasutada

„Tema on see minister, kes end vaktsineerida ei lase!” teatasid kaks Võrru puhkama tulnud prouat kui ühest suust kultuuri- ja spordiminister Anneli Oti portreefoto nägemise peale. Enda kaitsesüstimise kohta hämav minister annab paraku jõudu koroonaga seotud vandenõuteooriatele – tahab ta seda või mitte.

Viimastel päevadel on Eesti koroonaarvud taas kerkima hakanud, riigiasutused reklaamivad agaralt kaitsesüstimist, aga kultuuriminister Anneli Ott keeldub ütlemast, kas ta siis on või pole vaktsineeritud. Isegi Oti kodupartei Keskerakond saatis nädala alguses välja pressiteate, milles kutsus inimesi vaktsineerima, kuid kaitsesüstimata minister ei paista neid morjendavat. Selle asemel hakkasid parteikaaslased Jaanus Karilaid ja minister Jaak Aab Otti kaitsma.

Ka kultuuriminister Oti vastutusvaldkonda kuuluvad kultuurikorraldajad on segaduses, kas vaktsiiniskeptiline minister ikka seisab nende huvide eest ja annab endast kõik, et Eesti elu jääks võimalikult avatuks ja kultuurielu säiliks. K

uigi peaminister Kaja Kallas on korduvalt öelnud, et Anneli Oti vaktsineerimisega seotud olukord on problemaatiline, pole ministrit tagasi kutsutud. Seega probleemi nähakse, aga sellega ei tegeleta. Asi pole aga ainult Oti teises seisukohas, asi on inimeste ohutuses.