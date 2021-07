Tõnu Kaljuste viib Heino Elleri muusika Eestimaa väikestesse kohtadesse

Tõnu Kaljuste - rahvusvaheliselt hinnatud koori- ja orkestridirigent, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestri asutaja ning Rootsi Raadio Koori audirigent. Ta on pälvinud stiilitundliku musitseerimise ja kõrge interpretatsioonitaseme poolest tähelepanu ja tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvahelisel muusikaareenil. Kaljuste on mitmekordne Grammy nominent ja 2014. aastal pälvis ta Grammy auhinna Arvo Pärdi autoriplaadi „Adam’s Lament” eest. Kaljuste on teinud koostööd mitmete Põhja- ja Ida-Euroopa modernismi suurkujudega (Schnittke, Kurtág, Penderecki, Rautavaara) ning tõestanud end eesti heliloojate Arvo Pärdi, Erkki-Sven Tüüri, Veljo Tormise ja Heino Elleri loomingu suurepärase asjatundja ja tutvustajana. Kaljustega seostuvad Eesti kultuurimaastikul olulised sündmused Nargenfestival, Kreegi päevad ja Pärdi päevad. Kaljuste teeb ka tihedat koostööd Läänemere festivaliga Stockholmis.

Tallinna Kammerorkester - asutatud 1993. aastal, on Eesti üks esinduskollektiive ja Eesti ainus püsikooseisuline keelpilliorkester. Orkester on äratanud tähelepanu oma kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonikunstiga nii Eestis kui maailmas. Esinetud on Aasias, Ameerikas ning kõigil Euroopa suurematel kontserdilavadel. Orkester koosneb hinnatud keelpillimängijatest, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Orkester oli kaastegev Arvo Pärdi autoriplaadil "Adam’s Lament", mis tõi dirigent Tõnu Kaljustele 2014. aastal Grammy. Tallinna Kammerorkester on mitmetel muusikaauhindade jagamisel esile tõstetud ja auhinnatud. Kõige viimati juhtus see käesoleva aasta alguses, kui orkester oli kolmekordselt nomineeritud Eesti Muusikaauhindadele 2021 - seekord võitis aasta klassikaalbumi plaadi ansambel, kus mängivad ka Tallinna Kammerorkestri interpreedid.