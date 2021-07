JUHTKIRI | Suvi jätkub. Aga teistmoodi

Uutele piirangutele läbi roosade prillide vaadates: suvi jätkub, sest need on suured piirarvud ja ükski üritus ei jää pidamata, kui korraldatakse nakkusohutuse kontrolle. Realistlikult võttes on muidugi oodata sekeldusi ja segadust. Riik, mille andmebaasides info „puhaste” inimeste kohta peitub, peab tegema omalt poolt kõik, et andmete kontrollimine tekitaks võimalikult vähe tüli ja kulu. Näiteks paljude suurte spordiürituste puhul, mis on etteregistreerimisega, saaks kontrolli teha juba registreerimise käigus, sest vale nime all võistlemas ju ei käida. Kiiret ja selget lahendust vajab ka nende inimeste küsimus, kellele vaktsineerimine on meditsiiniliselt vastunäidustatud.