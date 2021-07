Valitsus karmistas piiranguid: mask ühissõidukites ette, vaktsiinipassita jääb pidu kasinaks

Tulevast esmaspäevast tuleb alustada juba tuttavaks saanud kombega hakata taas maske kandma, sest koroonaviiruse levik on kiiresti hoogu võtnud. Valitsus kehtestas korra, et taastab ühissõidukites maskikandmiskohustuse. Peaminister Kaja Kallas märkis pressikonverentsil, et mujal maailmas kantakse ühissõidukites maski, nüüd on see kohustuslik ka Eestis. Erisusi vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste vahel ei tehta, sest bussis oleks seda ebamõistlik kontrollida.

Lisaks seadis valitsus piiranguid nendele üritustele, kus ei kontrollita, kas osalejatel on vaktsineerimistõend, kehtiv negatiivne proovitulemus või haigus läbi põetud. Sellistele üritustele kehtib 9. augustist piirang, et siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes on lubatud kuni 50 ja õues kuni 100 osalejat. Sellele sammule eelneb vahesamm juba järgmisest esmaspäevast ehk 2. augustist, kui nakkusohutuse kontrollita üritustel tohib osaleda kokku kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest.