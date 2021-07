Ma olen pikalt hoidunud tänast valitsust kritiseerimast. Nad võtsid juhtimise üle väga puntrasse juhitud olukorras ja ma väga soovisin, et Eesti mitte ei saaks ainult taaskord jalad alla, vaid asuks uuesti jooksma. Me tahame muutust ja mitte ainult selles, et meil ei oleks enam ebakompetentseid, räuskavaid ja kodanikke solvavaid ministreid, vaid et me teeksime otsuseid, mis lükkavad käima uued arengud.