Digispetsialist ja end Zone’i resident-häkkeriks nimetav Peeter Marvet kõneles, et suur osa pettusi ja skeeme on seotud usalduskuritegudega. “Näiteks helistab keegi justkui pangast ja küsib mingeid koode, et väidetavalt kahtlast tehingut kontrollida. Selline kõne võib tekitada tunde, et tegemist ongi sinu pangaga,” tõi Marvet ühe näite. “Piisabki sellest, et keegi teab sinu telefoninumbrit ja nime ja see tekitab tunde, et tegemist ongi pangatöötajaga.”

Marveti sõnutsi kipuvad inimesed pidama end teiste seas anonüümseks ja tundmatuks. “Aga kui ütleksite mulle mu isikukoodi ja muud infot, siis mulle tunduks, et ma tõesti räägin pangaga,” selgitas ta.