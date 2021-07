PÄEVA TEEMA | Mari-Vivian Ellam: kui lasteaiad on kinni ja vanavanemaid pole. Kuhu lapsed suvel jätta?

Minu lapsepõlvesuved on möödunud suures osas vanaema täditütre juures Tartumaal. Need on unustamatud ja helged. Seal õppisin rattaga sõitma ning kosusin päikses ja tuules. Tartumaale suve- ja talvevaheaega pidama sõitsin veel ülikooli ajalgi. Tänapäeval ei tundu aga lapsed-maale-mudel kuigi tavapärane ja võimalik ning mitmed vanemad peavad kõvasti nuputama, kuhu panna lapsed, kui ise peab tööl olema. Nii mõnigi kord häid lahendusi ei leidugi.

Pakuksin enda ja teiste vanemate poolt välja mõned ettepanekud riigile, kuidas lapsevanemate elu suvel kergemaks teha.