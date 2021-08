Mõistan täielikult vanemaid, kellel on vaktsineerimise osas kõhklusi. Lihtsalt hetkel on teisel pool kaalukaussi noorte haridus ja seetõttu on minu lapsed oma esimese Pfizeri vaktsiinidoosi kätte saanud. Jah, ma tean, et peale teist süsti on mu pojal 0,007% risk haigestuda müo- ja perikardiiti, kuid samas 8. klass distantsõppel veeta tundub suurem risk tema tuleviku osas.