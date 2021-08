KOHALIKEL RADADEL | Valga seisab silmitsi 1000 tühja korteriga

Valgas ringi jalutades on märgata palju maju, mille seisukord on ajaga kannatada saanud. Need kannavad endas edasi küll eri ajastute hõngu, kuid lagunevad müürid ja katkised fassaadid ei kaunista linna välimust. Valgal tuleb mahajäetud majade probleemiga tegeleda pidevalt, sest nii linnas kui ka vallas on hüljatud maju rohkesti.

Mahajäetud ja tühjalt seisvad majad tekitavad linnale alatasa probleeme. Tühjad majad tõmbavad ligi igasuguseid inimesi. Hüljatud hooned pakuvad pelgupaika ja peavarju neile, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Noored uudistavad tühjades majades ringi ja vandaalitsevad.