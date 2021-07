NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kallase, Ligi, Michali ja teiste reformikate keel asub praegu istumisorgani poolte vahel

Mujalt : „Muidugi on vaja teadlase sõna esiletõstmist. Eestis pole siiski kõige olulisem juhuslike masspaljunduses lollustega võitlemine. Hoopis mõjusam on teaduslikult kaalutletud ja tugevalt finantseeritud valeinfo levitamine. Poliitikud võivad teha mitte kõige paremaid otsuseid, näha teadlaste soovitusi, aga pidada vajalikuks täita rahva mujalt manipuleeritud soove. Rahvas on valija, poliitik tahab tagasi valituks saada. Mitte häirida enamust oma (teadlaste) tõega.”

Mina ei ole teadlane, küll aga olen ka mina loll. Ja isegi nii loll, et ma sooviks, et minust targemad meid karjataks. Täna see igatahes ei tundu nii.”

Seal ülal kirjutab keegi sm. Ungern, et kriitika ja kahtlemine ei ole lubatud, aga teadus just kriitika ja kahtlemise naja seisab.

Thanos : „Meil peaks poliitikas olema nõutud teadlaste kvoot. Haritusega inimesi on kah vaja. Neist poliitikutest pole pooled üle 100 raamatu elus lugenud. Veerand on vast 1000 raamatuna jõudnud.

lähtru mõisa tallipoiss : „See on naiivne, väga naiivne ootus, et kuskil on need õiged, targad ilusad ja ausad ning vaja need õigele kohale aidata ja siis jõuab kosmiline õnn eestlase õuele. Tõde on, et on need, kes on sest teisi pole. Oleme väike maa ja rahvas ning pole vaja kuskil pilvekestes unistada.”

ded dõmohod : „Selline pööre ei tuleks Santa Barbara stsenaristidele ega Toomas Kirsilegi pähe, et Kallase valitsuses on ehtne COVID-dissident! Ja mida Kallas ning reformikad teevad? Istuvad tasa, sest nende ainus eesmärk on ära istuda kuni riigikogu valimisteni, vaatamata kõigele sellele plämale, mida nad veebruari algul paatosega ajasid (riik vaja peale Lähtru mehi korda teha, Isamaa vajab päästmist jne). Kaja Kallase, Jürgen Ligi, Michali jt keel asub sel nädalal istumisorgani poolte vahel...”

Nagu roimar vanaeide voodi on Kaja Kallase valitsusse roninud vaktsiini-eitaja (muidugi väga light-formaadis) kultuuriministri Anneli Oti näol. „Uskmatuks Toomaks” kehastunud Ott väisas kesknädalal Delfi programmi „Vilja küsib”, et tutvustada oma programmilisi seisukohti. Muuhulgas teatas minister, et pole viroloog ja ei tea see tõttu kas kogu sellest vaktsineerimisest on tolku või ei. Kommentaariumis kostus Oti soolo peale nii pahameelt kui ka rõõmukilkeid.

DARK KNIGHT : „Embrichi üle ka hea meel, 40selt - paduviimane võimalus - tuua OM-ilt ära see ainumas karva medal, mis OM komplektist puudu ja tuli ära, kusjuures andis ka oma ausa panuse ja seda finaalis, mitte kusagil nõrgemate vastu pikas eduseisus. Nüüd on pinged maas - kõigil - koondisel, eesti koondisel üldse ja minusugustel kiibitsejatel kah - seda ka muud olümpiat ja tulemusi silmas pidades.”

kuuse-aksel : „Supper! See on selle ala suurim saavutus ja praktiliselt maksimum, mis selles vallas olla saab. Meenutan, et ei Tširkova ega Zažitski, kes on meie olümpiamedalistide hulka arvatud, pole Eestist pärit ja esindasid olümpiaajal Eesti NSV spordiklubi (Dünamot?). Zažitski ei jäänud Eestisse elamagi, vaid sõitis siit kohe ära. Nii, et Tokyos tehti meie vehklemisajalugu! Tublid!”

Allan Meriküla: „Kurb on tõdeda aga vaadates kogu selle koroonaaja riigipoolset kriisikommunikatsiooni, vastuolulisi sõnumeid, üksteisele vasturääkimisi, pidevaid suunamuutusi jne, siis tegelikult võib Anneli Otist inimlikus võtmes aru saada. Mis aga ei tähenda, et tema käitumisest valitsuse liikmena võiks samuti aru saada. Valitsuseliikmena on tema sõnumite vastu avalikkusele kõrgendatud huvi ja nõuded, iga kord tuleb hoolega läbi mõelda mis sõna lendu läheb sest tagajärjed võivad olla kohutavad.”

Medulla: „Selle loogika järgi võib valitsus laiali minna. Keegi neist pole saanud koolis haridust, nimega minister!”

doktor ullar: „Kus on Anneli Ott viimased 1,5 aastat viibinud? Muust kui vaktsiini vajalikkusest polegi alates pandeemia algusest peale räägitud ja rääkinud pole põhulõuad Lobjakas ja Kiisler või Paris, aga lugupeetud teadlased ja arstid. Saatke sellele vaesele inimesele kiiresti paar Lanceti linki, las loeb läbi!”

Neljapäev, 29. juuli

Järgmine nädal toob uued piirangud, sest pandeemia ei puhka suvelgi. Maskid tuleb esmaspäevast jälle bussis-trammis ette panna ning suveüritustel küsitakse vaktsiinipassi. Kommentaariumis tekitas see uudis vastakaid tundeid.

üksjalgraudsaar: „Absurd. Koroona kogub hoogu ja Kaja Kallas on väsinud ja puhkab. No on lasteaed, sügis tuleb, vaja on valmistuda uueks laineks ja peaminister ning teised topised on kadunud, kardavad, et muidu jääb puhkamata. Mis kuradi riik see on?”

siimu vuntsid: „Suve algul piiranguid ei kehtestatud, mullu olid kõik üritused keelatud ja kellelegi ei tulnud pähe isegi küsida inimestelt tõendit vaktsineerimise või antikehade olemasolu kohta. See on nagu iga aasta tuleb talv meie ametnikele suure üllatusena. Üldse ei kahtle, et sügisel ja talvel on jälle kõik kinni ning maskides; Eesti nakatumiste Euroopa TOPi esirinnas ning „maailma parim valitsus” eesotsas Kaja Kallasega kehitab õlgu nagu praegu Lanno ei tea kuidas rotid Terviseameti vaktsiinilao rivist välja lõid!”