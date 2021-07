Põlvkondade erinevad arusaamad tulevad hästi välja ka sellest, et lapsi ei usaldata enam vanavanemate hoolde, isegi kui viimased olemas on. Vanemad kardavad, et nende vanemate kasvatusmeetodid on sobimatud, näiteks antakse jonnimise eest vitsa või noomitakse last kui ta pahandust teeb.