Paraku ei ole olukord ega plaanimajandus paari kuuga muutunud ning jätkuvalt soovitakse Tallinnalt üksnes materiaalseid hüvesid. Mitte, et meil oleks midagi selle vastu. Vastupidi – oleme suutelised süsteemseid lahendusi pakkuma. Ent seeläbi tekib ka meil moraalne vastutus vaktsineerimisprotsessi eest, mistõttu soovime selle üle ka otsustusõigust.

Ja selleks, et mitte tühja tuult tallata, on Tallinnal ettepanek vaktsineerida linlasi perede kaupa. Kuid jätkuvalt on meil vajaka volitusest ja vaktsiinidest, et vaktsineerimisi läbi viia. Selleks vajalikud tugiteenused suudame ise tagada ja üles ehitada.