Indrek Saul: vale katel, märjad puud ja purjus katlakütja. Vaktsineerimisstrateegia Eesti moodi

Ostsin kunagi korteri värskelt renoveeritud suurde ajaloolisse majja. Muu hulgas oli sinna äsja paigaldatud uus keskküttesüsteem, mille südameks olid kaks moodsat puugaasikatelt. Arvutuste järgi kõige soodsama energiahinnaga variant. Kaks korda ööpäevas paned ahjud täis ja maja soe.

Paar aastat toimis kõik päris hästi, aga siis hakkasid küttepuude hinnad tõusma. Selliseid pirakaid halgusid, mida meie katlad vajasid, ei viitsinud keegi ette toota ja kuivatada. Ainukesed suured küttepuud, mida turult saada oli, olid värskelt maha võetud läbimärjad notid. Kõik teavad, et märgade puudega kütta on suhteliselt vaevarikas.

Aga juhtus veel teinegi asi. Nimelt põlevat märjad puud oluliselt madalama temperatuuriga, puugaasi eraldub oluliselt vähem, see on veeauruga pooleks ja katla kasutegur kukub kolinal. Tagajärg oli see, et katlakütja pidi iga tunni aja tagant puid alla viskama.

Ja nüüd jõuame igipõliste katlakütjate anekdootide juurde. Selge see, et kesköö paiku jääb vindine katlakütja soojas katlamajas magama, hommikul on toad külmad ja sooja vett ei ole...

Umbes sama tunne on mul praegu, vaadates kõrvalt vaktsineerimist ja piirangute kehtestamist. Puudulikud on nii strateegia, millise keskküttesüsteemi valime, kui ka taktika, mille ja kellega katlaid kütame.