Migrandid Leedu linnas Druskininkais, kus asub laager, kaebavad tingimuste üle. Nad nõuavad tagasi mobiiltelefone, et helistada sugulastele. Üks migrant nõuab oma advokaati. Väidetakse, et laagri territooriumil on ohtlik koroonaviirusega nakatumise ohu tõttu. Sealjuures väidavad migrandid, et käituvad rahulikult, et korralda kaklusi ega püüa laagrist põgeneda.