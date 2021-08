JUHTKIRI | Sutt ja Lauri, tulge varjust välja

Ja mitte ainult hirmuga, sest eks ole piirang ka 9. augustil kehtima hakkav riigisisene vaktsiinipassinõue, mis vähendab üritustel osalejate hulka ja kasvatab ettevõtjate kulusid. Teisalt, loodetavasti aitab see piirang ära hoida majandusele veel koormavamaid piiranguid.

Ettevõtete kasvustrateeg Indrek Saul kirjutas eilses Eesti Päevalehes, et tervisekriisi rindel on meie seis praegu parem kui kunagi varem, aga majanduskriisi rindel halvem kui kunagi varem. Sellepärast, et paljud ettevõtted on pooleteise aastaga oma kriisi üleelamiseks vajaliku rahavaru ära kulutanud. Ainult paar suvekuud kestvast tarbimispeost varude taastamiseks ei piisa.

Võrreldes töö- ja terviseminister Tanel Kiigega on ettevõtlus- ja IT-minister Andres Sutt viimasel ajal väga vähe tähelepanu saanud. Praegu oleks Sutil ja justiitsministril, rahandusministri ülesannetes Maris Lauril aeg hakata silma paistma. Neil tuleks turgutada ettevõtjate vankuvat kindlustunnet ja selgitada, milline on valitsuse strateegia, hoidmaks majandust avatuna deltatüve ajastul, kolmandal koroonahooajal.

Alusetu pole ootus, et valitsus teataks: ettevõtjad, olge rahulikud, lauspiiranguid me teile enam kindlasti ei kehtesta.

Selle strateegia kõige tähtsam osa on Kiige haldusalasse kuuluv koroona vastu vaktsineerimine, et haiglate koormus üle pea ei kasvaks. Ent Kiige ministeerium üksi ei saa Eesti majandust püsti hoida. Isegi mitte pärast kantsler Marika Priske ja asekantslerist Priske nõunikuks saama pidanud Maris Jesse väljavahetamist. Terve valitsus peab tööd tegema, et majandus toimiks.

Ettevõtjatel on tarvis teada, kas peab igaks juhuks valmis olema samasugusteks tegevuspiiranguteks, nagu kehtisid talvel ja kevadel. Kui peab, siis oleks Lauril, Sutil ja peaminister Kaja Kallasel asjakohane avaldada, kui ulatuslikult on riigil kavas raskustesse sattuvaid sektoreid toetada.

Aga teisalt: hoolimata soovitust aeglasemast vaktsineerimisest on meil arvestatav osa rahvastikku ikkagi kaitsepoogitud, mis tähendab, et ka haiglate ülekoormuse oht on väiksem kui varem. Alusetu pole ootus, et valitsus teataks: ettevõtjad, olge rahulikud, meil on plaan, kuidas koos selle viirusega elada, teie tegevusele me enam kindlasti lauspiiranguid ei kehtesta.