ANALÜÜS | Laiem avalikkus ei tea Tarmo Soomerest suurt midagi. Kas ta sobib presidendiks?

Ühendaja Soomere

Olenemata sellest, kas president peaks olema eeskätt ühiskonda ühendav ja lepitav, võivad Soomere võimaliku kandidatuuri üle heameelt tunda need, kes just seda aspekti tähtsustavad. Vähemalt esialgu. Ta ütleb, et tal on "teaduspõhine maailmavaade".

Mida see aga tähendab? Vähemalt seni on ta suutnud jätta intervjuudes mulje, et tal poliitilist maailmavaadet kui sellist polegi. Kui peaks juhtuma, et see siiski nii pole, saaks Eesti Soomere näol maailmavaatelise põrsa kotis.