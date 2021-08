Leedu ekspert: plahvatusohtlik segu on olemas

Leedulane Tomas Jermalavičius, Tallinnas asuva rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur, selgitas, milline on suure hulga ebaseaduslike piiriületajatega kimpus oleva riigi sisepoliitiline olukord, mida Valgevene režiim oma tegevusega taotleb ja kas Leedu on valmis peatama „rohelisi mehikesi”, kes võivad näiteks olla laagreid vabastama saabuvad tšetšeeni palgasõdurid?

Näeme juba paar kuud Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka organiseeritud inimsmugeldamise operatsiooni. Nüüd on hakatud seda ka otse hübriidrünnakuks nimetama. Miks see toimub ja kuhu on suunatud?



See on täiesti selge Valgevene režiimi kättemaks Leedu juhtrollile Euroopa Liidu mobiliseerimisel Ryanairi juhtumile sanktsioonidega vastama. Enne Ryanairi intsidenti kasutas Lukašenka igasugust retoorikat, tegi ka teatud militaarmanöövreid näiteks Minskis toimunud demonstratsioonide ajal. Kuid see polnud terav konfrontatsioon. See oleks võinud podiseda aastaid ja oleks endast kujutanud rohkem poliitilist vastasseisu.