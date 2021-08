Näib, et minister Andres Sutt ei ole kursis põhjustega, miks EL-i ülene COVIDi digitõend üldse loodi ja milline on tegelik olukord Euroopas ja Eestis. Või ei hooli. Jälle ei tea kumb on hullem. Kõige markantsem olukorra juures on see, et Suti ämbri ärahoidmiseks oleks piisanud lihtsalt natukesest kriitilisest mõtlemisest koosmõjus näiteks google’i otsingumootori kasutamisega.