Rattaliikluse edendajad rivistavad üles velosõbralikud poliitikud

„Hästi korraldatud rattaliiklusest võidavad kõik. Tänu igale jalgrattaga liikuvale inimesele on liikluses vähem autosid trügimas ja autoliiklus muutub sujuvamaks," sõnas portaali eestvedaja, Tallinna rattalinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Rattalinnapea sõnul on linnavalitsuse vastutus tagada, et jalgratturid liiguvad oma eraldatud turvalises ruumis, sest vaid nii lõppeb ära praegune olukord, kus ratturid ohustavad jalakäijaid kõnniteedel ning autojuhid ohustavad jalgrattureid sõiduteedel. Ta lisas, et kõigi jaoks turvalisema linnaruumi loomise võti peitub Tallinna rattastrateegia elluviimises, pöörates tähelepanu sellele, et rattateede disainimisel järgitaks parimaid rahvusvahelisi praktikaid.

Portaal RattagaValima.ee on erakondade ülene ning selle eesmärk on kohalike valimiste eel juhtida tähelepanu Tallinna kehvadele rattateedele ja ohtlikele tänavatele. Sügiseste valimiste järel on rattakultuuri edendajatel plaanis hakata veebilehel tegelema ka valimislubaduste täitmise jälgimisega. Lisaks veebilehele loodi ka teemaviide #RattagaValima, et iga inimene ja ettevõte saaks aidata teemat esile tõsta.

Inimesed liiklevad rattaga aina enam, seda näitas ka Tallinna Strateegiakeskuse läbi viidud loendamine: seitsme aastaga on ratturite arv kasvanud neli korda. Samal ajal kasvab ka autode arv, maanteeameti andmete järgi suureneb Tallinnas registreeritud sõiduautode arv iga aastaga viis protsenti. Samas on ka häid uudiseid: värskest Arenguseire keskuse uuringust selgus, et 20% autoga liikujatest oleks valmis eraautost loobuma kui linnavalitsus tagaks turvalised ja mugavad jalgrattateed ning parema ühistranspordi.