Rea Raus: Anneli Ott esindab elutervet, teaduslikku mõtlemist, mis ei torma lippude lehvides tundmatus suunas

Kas Anneli Otil on õigus? Eks me igaüks arvame omamoodi. Küll aga on temast kiiresti saanud sümbol.

Rea Raus kasvatusteadlane 48