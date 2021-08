JUHTKIRI | Lukašenka rünnakule tuleb vastu hakata

Tänaseks pole enam vähimatki kahtlust, et tegemist on Minskist – aga võib-olla ka Moskvast – Leedu destabiliseerimiseks algatatud nn hübriidrünnakuga. Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka lõppeesmärki võivad teada vaid tema ise ja võimalikud nõunikud Kremlis, kuid põhjus on ilmne: soov maksta kätte Euroopa Liidu sanktsioonide eest. Viimased kehtestati pärast Ryanairi lennuki kaaperdamist Valgevene õhuruumis ja selle pardal olnud võimukriitilise ajakirjaniku Raman Prataševitši vahistamist. Üks karmide karistusmeetmete jõulisi eestkõnelejaid oli Leedu.