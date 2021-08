Kuus nädalat koroonaga ja rasedana haiglas olnud Heili: „Tihti mõtlesin, et nüüd ongi kõik, lämbun ära”

39-aastane kahe väikese lapse ema Heili oli märtsis täiesti terve. Ta oli kolmanda lapsega kuuendat kuud rase ja uuringute järgi kulges rasedus hästi, riskideta.

Märtsis tüüris Eesti oma koroonanäitajatega kogu maailma tipus.

Lasteaiad olid aga lahti. Seetõttu Heili koroonaga nakatuski: viiruse tõi koju nelja-aastane tütar. „Kui laps oli juba kümme päeva kodus olnud, lõi tal välja palavik,” sõnab Heili. Päeva pärast oli tütar juba terve, Heili ja tema mees aga haigestusid.

Heili oli koroonat kuus päeva kodus põdenud, kui enesetunne hakkas järsult halvenema, hingamine muutus vaevalisemaks ja ta ei jaksanud enam rääkida. Mõõtnud vere hapnikusisaldust ja tuvastanud kriitilise näitaja 83%, kutsus Heili kiirabi.

Siis algas võitlus koroonaga Ida-Tallinna keskhaiglas, kus Heili veetis kokku kuus nädalat.

***

Heili otsustas oma lugu jagada lootuses, et inimesed haigust tõsisemalt võtaksid. Kui tal haiglas olles juba parem oli, jaksas ta palatis olevat televiisorit vaadata. Sealt näidati aprillis Vabaduse väljakul toimunud koroonaviiruse eitajate ja/või piiranguvastaste meeleavaldusi. „See tõi pisara silma,” meenutab Heili. „Näha inimesi, kes väidavad, et sellist haigust pole olemas ja arstid saavad iga kord pangaülekandeid, kui sellest räägivad. See on see hetk, kus pisar tuleb silma. Ma olin enne täiesti terve ja 39 pole ka kõige kõrgem vanus. Olin suhteliselt heas füüsilises vormis. Ma poleks iial arvanud, et minuga võib nii halvasti minna. See kõik oli täielik šokk. Tean nüüd, mis tunne on olla täiesti abitu voodihaige, kes ei saa mitte millegagi hakkama – ei söömise, joomise, enesehooldamisega. Kurb on, kui väidetakse, et seda haigust pole.”