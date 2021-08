Lugu on osa Eesti Päevalehe ja Delfi Virtuaalmuuseumist, mille leiad SIIT!

„Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi!”

Sedasi laulab Ivo Linna, võimsal häälel, sinimustvalge kampsun seljas. Ja umbes 300 000 inimest tema vastas laulab kõva häälega kaasa.

See on Eesti, kes laulab end vabaks.

***

Sinimustvalge kampsun Ivo Linna seljas ei olnud juhuslik. See oli kingitus Soome peretuttavalt, kes kudus käsitööna kampsuni nii Ivo kui ka Reet Linnale ja siis Eestimaa Laulu eel neile kinkis. „Sellist riideeset nagu kampsun... Ma ei mäleta, et oleks tol ajal kellelgi teisel olnud. See oli ikka väga-väga suur üllatus, kui ma selle sain. Polnud küsimustki, panin kohe selga,” meenutab Ivo Linna.