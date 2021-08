NÄDALA NÄGU | Soldatid valivad ohvitseri

Loomulikult polnud siis mingeid šansse karmidel, korda nõudvatel pagunikandjatel, vaid ikka neil, kellest loodeti, et nad vaatavad kõikidele sigadustele läbi sõrmede ja on nii-öelda omad joped. See seletab näiteks, miks Jüri Ratas ja Helir-Valdor Seeder, aga laiemalt kogu Keskerakond ja Isamaa seisavad nii jäigalt ja jonnakalt vastu praeguse presidendi kandidatuurile. Nagu ütles Kristjan Lible, keda Julk-Jüri proovis iga hinna eest Paunvere kellatornist välja süüa: ei kannata ükski sunnik, kui talle tõtt öeldakse!

Paraku on küllaltki keeruline ette aimata, kuidas presidendiks edutatud inimene oma ametipostil käituma hakkab.

Paraku on küllaltki keeruline ette aimata, kuidas presidendiks edutatud inimene oma ametipostil käituma hakkab. Seda enam, et kuigi võib olla kange kiusatus sokutada Kadriorgu keegi oma lähikonnast – veel parem oleks muidugi ise presidendiks hakata! –, ei vaadataks ühiskonnas sellele hea pilguga. Ehkki keskpärasus eelistaks ajada asju teise keskpärasusega, näeb tava ette, et presidendikandidaat peab olema omal alal väljapaistev.

Aga sellised inimesed on peaaegu alati ka eredad isiksused, kellel on kindlad põhimõtted ning julgus neid välja öelda ja kriitilisel hetkel kaitsta. Sestap kipub paratamatult olema nii, et kui just mingi ime läbi ei õnnestu smugeldada Kadriorgu mõnda hõbejuukselist veteranpoliitikut, osutub uus president lõppkokkuvõttes ikkagi lollide ja sulide jaoks ebamugavaks partneriks.

Praegu kõneldakse enim Tarmo Soomerest ja käiakse ümber tema nagu kass ümber palava pudru.