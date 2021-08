KOLUMN | Olev Remsu: olümpiamängud, Briti impeeriumi võidukäik

Sport on läbi ja lõhki läänelik nähtus. Ei ole ehedamat näidet lääne tsivilisatsiooni domineerimisest tänapäeva maailmas kui spordi levik. Lääs oleks nagu seljatanud ida.

Loeme, et Iraangi võidab olümpiamedaleid ja seda teevad isegi Iraani naised, kes muidu on usukommete vangis. Iraan on sõnades ja tegudes läänevastasuse kants number kaks, aga sport pole siiski keelatud. Isegi esimese kantsi Põhja-Korea diktaator Kim Jong-un armastavat korvpalli ja suhtleb NBA staaridega. Hiinastki on saanud võimas spordiriik, kes püüab alistada Ameerikat.

Ja Venemaa? Tema läheb võistlema isegi siis, kui ei saa oma lippu lehvitada ega Nõukogude Liidu hümni kuulata. President Vladimir Putin ise mängib hokit, demonstreerib kaamerate ees jääplatsil täisvarustuses hoogsaid uisukaari ja lööb golle. Temast ei jää maha tema Valgevene seltsimees Aljaksandr Lukašenka.