TAGATUBA | Valitsuse visioon Eestile: digitaalsest põhjamaast teeme Ida-Euroopa analoogriigi

Miks koroonavastane vaktsineerimine Eestis ei edene? Miks oleme Euroopa viimaste seas? Esmaspäeval nõudis riigikogu riigieelarve kontrollikomisjon aru teiste seas peaminister Kaja Kallaselt.

Valitsusjuht tegi vastuseks avalduse, millega andis mõista, et polegi enam vaja Eestit kogu Euroopa Liiduga võrrelda, sest oleme Ida-Euroopa ja mängime oma liigas. „Olukord on kõigile uus just Eesti seisukohast lähtudes. On selge vahe, kui vaatame Ida-Euroopa riike ja Lääne-Euroopa riike. Lääne-Euroopa riikidel on kogemus täiskasvanute vaktsineerimisest, Ida-Euroopa riikidel seda niivõrd ei ole,” teatas peaminister.