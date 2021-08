Uus muusika festivalil Jazzkaar 2021

“Peamine on, et festival saab toimuda ning saame pakkuda artistidele muusikalisi väljakutseid ja publikule jazzielamusi. Jazzkaar 2021 programm on sel aastal eriline, sest toome kuulajateni erakordselt palju uut Eesti muusikat ja koosseise,” märgib festivali kunstiline juht Anne Erm. Festival saab võimsa avalöögi uue muusika saatel — Raivo Tafenau esitab albumit “The Same Differences” koos Tallinna Filharmoonia Kammerorkesteriga Rasmus Puuri juhatusel. Tõnu Naissoo Electric Triolt ilmus vahetult enne festivali album “Different Directions”. Pianisti käes on ka omalaadne rekord: selle keerulise aasta jooksul on Naissoolt ilmunud juba viis albumit — Jaapanis, Moskvas ja Eestis — ning kuues kohe tulekul.

Jazzkaare lavadebüüdi teevad r’n’b ja souli viljelev The Motown Sound; meisterlik suurkoosseis New Wind Jazz Orchestra maineka saksa dirigendi Wolf Kercheki käe all, kavas on helilooja Kristjan Randalu looming. Bassist ja helilooja Janno Trump ei esine seekord oma võimsa funkbandiga, vaid uhiuue koosseisuga Clarity Ensemble, kus jazztrio ja keelpillikvartett esitavad Janno Trumpi uut akustilist muusikat. Kriitikutelt kiidusõnu pälvinud Susanna Aleksandra esineb jazzipeol oma Soome ansambliga. Esmakordselt esinevad festivalil saksofonist Nikita Korzoun oma trioga; improvisatsiooniline vokaalkoosseis ImproVoc; tantsuline deLULU; trendikas Ellip; spontaanseid hetki pakkuv Raimond Mägi Trio. Festivalil toome publikuni ka kaks põnevat rahvusvahelist koosseisu — harfisillerdustest ja kitarrihelide karussellist tulvil London-Tallinn Cosmic Bridge ning kitarrist Mart Soo ja multiinstrumentalist eriliste pillide meister Florian Walter. Lasteni jõuab uhiuus Stig Rästa perekontsert, kus kuuleb teiste seas populaarset pala “Suukooli hambapesu laul”.