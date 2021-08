Sügisest kehtestatakse New Yorgis vaktsineerimiskohustus. Kahtlejaid ei meelita isegi raha

New Yorgi linnapea de Blasio on teatanud, et nõuab alates 13. septembrist üle 300 000 munitsipaaltöötajalt vaktsineeritust või iganädalast koroonaproovi. Nõue laieneb munitsipaalkoolide õpetajatele, kes peaksid septembri alguseks süstid kätte saama. Süsti nõuab ka osa ettevõtteid, näiteks investeerimispangad Goldman Sachs ja Morgan Stanley, ajakirjandusgigant New York Times, maailmakuulus kaubamaja Saks. Rääkimata restoranidest ja hotellidest, kelle tegevus on niigi koroona tõttu kannatanud.

Kui töökoha säilitamine kaitsepookimist tegema ei motiveeri, kingitakse kõigile, kes New Yorgis esimese doosi saavad, 100 dollarit virtuaalraha. Seegi pole aidanud vaesemaid linnaosi vaktsineerima saada. Suurimat muret teeb Bronx, kus vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud vaid 51% elanikke.

Vaktsineerimine on seejuures tasuta kättesaadav kõikjal linnas. Näiteks metroosõlmedes, apteekides, kirikutes, supiköökides. Hiljuti käivitati lisakampaania, mis teatab New Yorgi miljonitele sisserändajatele, et vaktsiini jagatakse kõigile. Migratsioonistaatuse kohta küsimusi ei esitata ja paberid ei pea süsti jaoks korras olema.

Frustratsiooni ja väsimust kohtab kõikjal. Maskisoovitusest hoolimata pole enamik turiste esialgu suvatsenud näokatet kandma hakata. Vaktsineerimispassiga suurkontserdid põhjustavad tihti meeleavaldusi. Näiteks naasis juuni lõpus lavalaudadele Bruce Springsteen, kelle kontserdile pääses vaid tõendiga. Ukse ees tervitasid Springsteeni fänne vaktsiinivastaste plakatitega aktivistid.

Tänavatel ringi jalutades märkab ennekõike töökäte puudust. Poekeste klaasakendel seisavad sildid: „Otsime töötajaid! Alustada saab juba homme!” Möödunud kevadel lahti lastud töötajad pole varmad tööle naasma. Põhjusteks nimetatakse korralikke töötutoetusi ja asjaolu, et osariik pakub töötutele paremat tervisekindlustust, kui restoranid või kohvikud eales suudaksid.