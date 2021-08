Toomas Alatalu: Leedu-Valgevene vastasseisu vallandas USA topeltlahkumine ja EL-i ladviku võimetus mõista muutunud maailma

Pandeemia kui üleilmse protsessi üks panustest progressi on kindlasti see, et ta avab – nii üksi kui ka koosmõjus – paremini kui miski muu inimkonna teiste hädade, näiteks poliit- ja majanduskriiside anatoomiat ja tegelikke põhjuseid. See käib ka Leedu vs. Valgevene kohta praegu.