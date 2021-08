KULTUURIBIIT | Elektroonilise muusika rühmituse Modulshtein playlist

Guthrie Govan - Erotic Cakes Tegelikult olen selle kitarristi ja eriti tema samanimelise debüütalbumi suur fänn, soovitaksin teda kindlasti kuulata. Ta on unikaalne musikaalne kitarrist kõrgel tasemel oskustega. Kui tahan oma jooksu energilisemaks muuta, siis on see album alati minuga!

Voldemar Kuslap - Su aknast näen

Emotsionaalne ja ilus. Huvitav, miks see plaat pole nii kuulus nagu mōned teised Eesti plaadid ja Voldemar Kuslap ise pole nii populaarne nagu näiteks ansambel Collage vōi Marjuu Kuut.Leidsin seda vinüüli ainult paari euroga turul, puhas kuld.



The Beatles - I Want You

Terve album on suurepärane, muidugi. Paar aastat tagasi ei teadnudki veel, et neil on olemas kolm-neli albumit, mida saab kuulata tervena ja mis on täis psühhedeeliat, nüüd olen targem ja mitte nii stereotüüpne Beatlite vastu, ja kuulen muusikat, mis kōigepealt resoneerib sees.