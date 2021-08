Sellel nädalal juhtus see pärast seda, kui lugesin uudist, et erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder näeb probleemsena Tarmo Soomere toetust abieluvõrdsusele, mistõttu on Isamaal keeruline ka Soomere kandidatuuri presidendiametisse toetada.