Homme kell 10 koguneb riigikogu vanematekogu, et Isamaa juhi Helir-Valdor Seedri ettepanekul arutada riigikogu erakorralise istungi kokkukutsumise vajadust koroonakriisist tulenevate probleemide tõttu. Koalitsioonierakondade fraktsioonid on nõus Seedri küsimusi ja ettepanekuid ära kuulama, kuid rõhutavad, et kohtumisel peab olema laiem eesmärk.