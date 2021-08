JUHTKIRI | Püstirikkaks ilma hõbelusikata suus

Uusi miljardäre TransferWise’i asutajate kõrvale Eesti selle hiigeltehinguga juurde ei saa. Aga saab paar meest, kellel on sadu miljoneid eurosid vaba raha. Need sündmused – TransferWise’i börsile minek, mis kinnitas firma tohutut väärtust, Graanul Investi tehing ja äsja Bolti kaasatud 600 miljonit eurot kapitali – kinnitavad 30 aasta taguse taasiseseisvumise ja pärast seda tehtud valikute viljakat mõju Eestile.

Kirjaneni, Taavet Hinrikuse, Markus Villigi jt miljonid eurod ja edukad ettevõtted pole küll meie kõigi omad, aga annavad ikkagi põhjust tunda rõõmu ja uhkust, mitte kadedust. Need ettevõtjad näitavad: selleks et rikkaks saada, ei pea olema sündinud hõbelusikas suus. Samuti kinnitavad nende edulood, et selleks ei pea tegema poliitilise võimuga hämaraid tehinguid, mis on tüüpiline ülirikkaks saamise tee Venemaal ja teistes samasugustes riikides.

Eesti tee on laias maailmas läbi lüüa. Eestis olekski poliitikaga läbi põimunud korruptiivse tee lagi kohaliku tähtsusega oligarhi staatus, kaugemale jõudmiseks läheb vaja rahvusvahelist haaret. See on pigem Eesti õnn kui õnnetus, sest meie ettevõtjate rahvusvaheline haare töötab vastu Eesti seisva veega konnatiigiks muutumisele.

Ülemaailmses plaanis teeb väikese ülirikaste seltskonna teke paljudele muret: üksikute demokraatliku kontrolli alt väljas olevate ettevõtjate kätte on libisenud väga suur võim tervet maailma oma suva järgi kujundada. Meie oma ülirikaste pärast praegu selles mõttes ülemäära muretsema ei peaks. On hoopis hea, et ka Eesti on selles maailmas veidigi esindatud. Rääkimata sellest, et olgugi kapital rahvuseta – kapitali omanike veri on paksem kui vesi. Nende investeerimisvalikutes ja sponsorlusstrateegias on Eestil tihti eriline ja eelistatud koht.