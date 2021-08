Jäise hiilguse riismed. Gröönimaad tänavu räsiv rekordsula ajab jääkarud hukatuse äärele

Kliimasoojenemisest tingitud toidupuudus sunnib polaaralade loomi inimestele järjest lähemale tulema ning see ei lõpe hästi kummagi osapoole jaoks. Gröönimaa Taani-poolses osas on kuumalaine ühe jääkaru ajanud sellisesse meeleheitesse, et nüüd võib teda oodata mahalaskmine.

Toiduotsing viib surmani

Esmaspäeva varahommikul istus kolmeliikmeline dokumentaalfilmi tegijate meeskond Daneborgi rannikust umbes 400 meetri kaugusel asuvas polaarjaamas. Aken oli irvakil. Metsloomad ei tüki tavaliselt inimesele kallale, ent ilmselt ületas näljatunne karu ettevaatuse. Ühel hetkel nägi meeskond, kuidas aknasse ilmub jääkaru pea, ning järgmisel hetkel oli ühe filmitegija käsi karu lõugade vahel. Looma põgenema sundimiseks pidid meeskonnaliikmed stardipüstoleid kasutama. Vigastatud mees evakueeriti Islandi linna Akureyrisse.

Isegi püssilasud ei suutnud aga näljast karu piisavalt hirmutada. Kiskja tuli polaarjaama juurde tagasi nii sama päeva hommikul kui ööl vastu 3. augustit. Ta ei vigastanud kedagi, ent viimasel korral lõhkus loom enne põgenemist jaama akna. Toiduotsingul jääkaru ei ohustanud inimesi esimest korda: lisaks äsjasele juhtumile on ta süüdi juba viies taolises intsidendis. Taani sõjaväearmee teatel on kohalikud võimud looma „problemaatiliseks“ tunnistanud. See tähendab, et kui jääkaru naaseb, on inimestel õigus ta maha lasta.