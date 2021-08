KOHALIKEL RADADEL | Kas harvester möllab liiga vihaselt? Hiiumaa metsad on kohalikel südamel

Hiiumaale sõites jäime ootama Rohukülas, et saaksime praamile minna, kui Hiiumaalt saabunud praam autodest tühjaks voolas. Saabus hulk sõiduautosid ning seitse suurt veoautor palgikoormaga.

Küsisime inimestelt Kärdla tänavatel, mis nemad metsaraiest arvavad.

„See on kole, kindlasti kole. Ega ma täpselt ei tea, kuhu nad lähevad, aga hea see kindlasti ei ole.”

„Eks see on halb nendele inimestele, kes seal lähedal elavad või kellel kaob mingi looduslik vaade ära.”

„See on siuke kahe otsaga asi, et ühtepidi seda metsa on vaja maha võtta, aga teist pidi seda saaks säästa.”

„Ma näen seda, et meil on väga aktiivseid kogukonna liikmeid selle metsa eest seismas, nende asjade üle pidevalt arutamas ja nii see peabki olema, et see debatt peab olema, et see kes metsa raiub, saab aru sellest, et on neid, kes seda ei taha ja see kuldne kesktee tuleb leida,” ütles Hiiumaa vallavolikogu liige opositsionäär Antti Leigri.