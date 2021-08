KOHALIKEL RADADEL | Praamidega on jama küll, aga hiidlastel on veel teisigi muresid

Hiiumaa on eestlastele läbi aegade olnud idülliline koht, kuhu põgeneda argimuredest, et saada rahu ja vaikust. Sellist rahustavat efekti ei kanna Hiiumaa ainult mandri-eestlaste südametes, vaid ka hiidlased ise väga hindavad enda elupaika. Hiiumaa vallavolikogu esimehe Aivar Viidiku sõnul on saarel olles tunne nagu oleks justkui vanajumala selja taga ja üle mere tulemisel on mingi kummastav mõju ja mandrile saab jätta maha liigse, olgu selleks argimured või midagi muud.

„Mingid muud mured jätad teisele poole vett ja tuled siia puhta lehe ja puhta südamega.” Siiski ei tasu unistada, et justkui paradiisisaarena paistval Hiiumaal on ka püsielanikud, kes peavad sealsete muredega tegelema ka siis kui tipphooaeg läbi saab.