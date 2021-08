JUHTKIRI | Riigikogus mingu vastamisi Ratas ja Kaljulaid

Valmisolek Soomeret võimaliku presidendina aktsepteerida oli ühiskonnas olemas. Ajaleht Postimees toetas teda oma juhtkirjas ühemõtteliselt. Eesti Päevaleht leidis samuti, et tegemist on tubli kandidaadiga, kuid et uus president peaks selguma ikkagi valimistel, mitte läbi määramise.

Tänane Keskerakonna juhi Jüri Ratase poolt esimesena välja toodud lakooniline teade, et Soomere ei leidnud riigikogus äravalimiseks erakonnaülest toetust, viskas pori näkku paljudele.

** Tarmo Soomerele. Iga funktsionaalse lugemis- või kuulamisoskusega inimene saab viimase nädala-paari sõnumitest aru, et tal on olemas korralik seljatagune. Võib-olla valituks saamiseks ei piisa, kuid ikkagi: me toetame sind. Nüüd on ta aga järsku otsekui tühi koht. Keegi ei taha astuda isegi seda sammu, et teda üldse üles seada. Poliitloogika järgi võib taolist käitumist mõista, inimlikul tasandil peaks Soomerel olema kõik alused tunda end reedetuna.

** Teistele võimalikele kandidaatidele. Presidendiamet ei peaks olema nagu pürgimine välisluureametisse, kus on kasulik end viimse hetkeni - kui mitte igavesti - varjus hoida. Nüüd, kui kellelegi tehakse uuesti ettepanek ja see välja öeldakse, peab ta arvestama kahekordse häbiga. Esiteks siis, kui pärast avalikku solgutamist jälle loputusveega alla lastakse. Aga teiseks ka siis, kui tal läheb Soomerest paremini. Nüüdseks peab juba igaühe puhul arvestama, et tegemist pole esimese ringi valikuga.

** Eesti kodanikele. Käimas on nimelt see, mille eest hoiatasime. Avaliku ideede ja isikute konkurentsi asemel tagatubade mäng, kust välja tulnud sõnumitest võib teha kaks võimalikku järeldust. Esiteks: erakonnapoliitika ongi otsustus- ja kokkuleppevõimetu. Usku demokraatiasse see just ei tugevda. Teiseks: parlamendipoliitikud mängivad teadlikult lolli. Lugege tänaseid sõnumeid - iga erakond ütleb, et „meie ei tea, mis sünnib, meie justkui toetasime, aga teised mitte..." Kui toetasite, seadnud siis Soomere kandidatuur üles!