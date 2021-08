Talibani pealetungiga on kerkinud üles ülisuur oht massiliseks Afganistani pagulaste liikumiseks teistesse riikidesse ja just Türgi kaudu Euroopasse. See on reaalne oht, mida tuleb silmas pidada ja USA ühepoolse lahkumise otsus seda tõenäosust kindlasti kasvatab.