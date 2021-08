NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Soomere käis igas pulmas peiuks

vetevana: „Nädala algul oleksin suhtunud Soomere presidendikandidaadiks saamisesse hästi, kuid see nädal veenis mind, et see vanaisa ei sobi presidendiks. Käia sotside juures ja vanduda, et on moodne ning geiabielude pooldaja, minna järgmine päev Isamaa juurde ja rääkida vastupidist juttu ning seda, et tema oleks nõus mehe ja naise abielu põhiseadusesse kirjutamisega, siis minna Sildami juurde ja rääkida, et on pigem konservatiiv... Jääb selline mulje, et Soomere on valmis olema kellega iganes -monarhistide, kommunistide või homoaktivistidega- ainult, et presidendiks tehta. Mulle see küll ei meeldi, et taat käib ja proovib olla igas pulmas peiuks, no täielik konjunktuur ja oportunism.”