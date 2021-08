Tuntud Ameerika näitleja Matt Damoni homofoobne sõnakasutus on pärast hiljutisi intervjuusid langenud laialdase kriitika alla. Damon väidab, et ei kasuta enam sõimusõna “p*de” (ingl k faggot– toim.) pärast seda, kui tütar tegi talle selgeks, et see on mitteaktsepteeritav.

Oscariga pärjatud näitleja selgitas Sunday Times’ile, et sõna oli tema lapsepõlves tihti kasutusel, kuid teistel eesmärkidel. Damoni sõnul oli tütar ta “süütu nalja” tõttu mõned kuud tagasi pihtide vahele võtnud.