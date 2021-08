Urmas Reinsalu: hetkel ei saa välistada ühtki presidendikandidaati, mõistlikult ei välistanud jätkuvat osalemist ka Tarmo Soomere ise

Presidendi valimise ümber on suur segadus. Segadus on Eestis selles süsteemis kasvanud iga valimisega. See on suurelt osalt süsteemi enda süü. Ütlen praegu täie kindlusega, et presidendivalimise süsteemi tuleb põhimõtteliselt reformida.