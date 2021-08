Lennart Käämer: hoides illegaalid Leedu piiri taga, kaitseme Euroopat ja sisserändajaid endid

Laupäeval ilmus Eesti Päevalehes Eero Jansoni arvamuslugu, milles autor näeb Valgevene-Leedu piiri ületavate migrantide “illegaaliks” nimetamises piiriületajate dehumaniseerimist ja ohtu ise loomastuda (EPL 07.08).

Tasub mõelda viimasele Vahemere pagulaskriisile ja selle tulemitele. Suure migratsioonilaine harjal aastatel 2014 – 2017 saabus Itaaliasse 622 531 migranti (Statista). Seda on kaks korda rohkem kui Veneetsias (alalisi) elanikke (Itaalia statistikaameti andmed).

Mitte kõik maabunud migrandid ei ole tänaseks lõimunud euroopaliku kultuuriruumiga ega ehita end majanduslikult ausal teel üles.

Kas nende eurooplaste inimväärikus, kes on terrorirünnakutes või tänavavägivallas elu jätnud, on kuidagi vähem väärt, kui ebaseaduslike piiriületajate oma?