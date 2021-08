Peter Singer: vaktsineerimine peaks olema kohustuslik

Austraalia Victoria osariik oli 1970. aastal maailmas esimene, kus tehti autos turvavöö kasutamine kohustuslikuks. Kriitikud ründasid seda seadust kui isikuvabaduste riivet, kuid Victoria elanikud võtsid seaduse omaks, sest see päästis elusid. Nüüd kehtib kogu maailmas samasugune nõue. Ma ei mäleta, millal ma kuulsin kedagi nõudmas vabadust sõita ilma turvavööta.

Selle asemel kuuleme nüüd, kuidas nõutakse õigust jätta COVID-19 vastu vaktsineerimata. Brady Ellison, USA olümpiatiimi liige, põhjendas enda otsust mitte kaitsepookida sellega, et vaktsineerimine on 100% isiklik valik. Ta tõdes, et kõik, kes räägivad vastupidist, on päri inimeste vabaduste äravõtmisega.

Kummaline. Seadused, mis nõuavad meilt turvavöö kasutamist, tähendavad üsna selgelt vabaduste riivet. Samal ajal seadused, mille järgi tuleb end vaktsineerida, kui minnakse kohtadesse, kus võidakse nakatada teisi inimesi, piiravad üht tüüpi vabadust selle nimel, et kaitsta teiste inimeste vabadust elada oma elu turvaliselt.